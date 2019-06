Iran, svelato nuovo sistema missilistico di difesa aerea

Il Ministero della Difesa della Repubblica Islamica dell'Iran, ha svelato il nuovo sistema missilistico di difesa aerea mobile denominato Khordad 15. Quest'ultimo è stato formalmente consegnato alla Forze di difesa aerea dell'esercito iraniano.

Iran, sistema di difesa anti-missile Khordad 15

Il “sistema nazionale di difesa aerea” Khordad 15, è stato svelato dal Ministro della Difesa iraniano Amir Khatami, durante una solenne cerimonia che si è svolta a Teheran. In base alle informazioni diramate dagli iraniani, il Khordad 15 è in grado di rilevare molteplici bersagli aerei, droni e missili da crociera compresi, entro un raggio di 150 chilometri ed ingaggiarli ad una distanza massima di 120 chilometri. Secondo il Ministro Khatami, il sistema mobile Khordad 15 è in grado di rilevare piattaforme a bassa osservabilità entro un raggio di 85 chilometri, con capacità di ingaggio massima di 45 chilometri. L’altitudine operativa limite del Khordad 15 è di 27 chilometri, per un raggio massimo di 75 chilometri. Il nuovo sistema indigeno di difesa aerea dell’Iran, entrato ufficialmente in servizio con le forze di difesa aerea della Repubblica islamica, è in grado di intercettare simultaneamente fino a sei bersagli. Minimi i tempi di preparazione diramati, con lanciatore pronto al fuoco in poco meno di 5 minuti.

L’architettura Khordad 15 è strutturata sui missili a lungo raggio Sayyad-3, entrati in produzione di massa nel luglio del 2017, che armano diversi sistemi di difesa come il Talash 2/3 ed il Bavar 373. Il Sayyad-3 presenta un diametro simile a quello del Sayyad-2, ma è leggermente più lungo ed implementa nuove superfici di controllo. Altrettanto interessanti sono i contenitori di lancio dei missili (caldi in stile USA) che sebbene ancora generalmente simili al RIM-66B, sono stati completamente riprogettati ed, ormai, interamente fabbricati in Iran. I missili Sayyad-3, progettati per intercettare minacce aeree a medio e lungo raggio, hanno una portata operativa di 120 chilometri per un'altitudine massima di 27 chilometri. Da rilevare che il Sayyad-3 equipaggia anche il sistema missilistico terra-aria di difesa aerea mobile Bavar 373, che si ispira all’S-300 russo. Presentato ufficialmente il 20 marzo scorso, il Bavar 373 è stato introdotto per la prima volta nell'agosto del 2016. Secondo gli iraniani, il Bavar 373 è diretto concorrente del sistema missilistico russo S-300.