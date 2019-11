Iraq, lo Stato islamico rivendica ma ignora che fossero italiani

Lo Stato islamico ha rivendicato l'attacco di ieri mattina avvenuto nella provincia di Diyala, non lontano dalla frontiera iraniana al confine tra le provincie di Salahuddin e Kirkuk, ma ignora praticamente tutto. L’organizzazione terroristica, ad esempio, ignora che a bordo del convoglio colpito ci fossero degli italiani.

Iraq, lo Stato islamico rivendica

Lo Stato islamico ha rivendicato il vile attentato avvenuto ieri contro le truppe militari italiane in Iraq. In due comunicati diffusi secondo procedura prima su Amaq e poi su Islamic State, l’organizzazione terroristica conferma il suo coinvolgimento in un'operazione avvenuta nei pressi di Kirkuk, in Iraq. Prestiamo attenzione. Nei suoi due comunicati diffusi su Telegram (escludiamo il video di Quraysh, molto furbo) i terroristi non menzionano mai l'Italia. Lo Stato islamico non utilizza mai le parole "Italia" o "italiani", ma soltanto la frase "coalizione crociata". Ciò significa che ieri l’organizzazione terroristica avrebbero probabilmente attaccato qualsiasi mezzo della coalizione internazionale. Troveremo altri dettagli sul settimanale al-Naba. L'attentato di ieri mattina non sarebbe stato concepito per gli italiani, ma per colpire un qualsiasi mezzo della forza crociata in transito su quella specifica arteria.

Questa volta su quel convoglio c'erano gli incursori della Task Force 44.