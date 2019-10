Irlanda, un uomo tenta di rapire una bimba di tre anni ma lei lotta e scappa

Domenica uno sconosciuto aveva provao a trascinarla fino a un furgone, probabilmente con l'intento di rapirla. Ma lei, che si è accorta del pericolo, ha pianto e ha lottato ed è riuscta a divincolarsi. Il fatto è accaduto nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord, a Poppy-Leigh Gilmore, una bambina di soli tre anni, dagli occhi vispi e lo sguardo simpatico, che con coraggio e tenacia si è liberata della persona che voleva portarla via.

Il tentato sequestro

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la piccola si trovava con la mamma, il papà e il fratellino di un anno a un mercatino:era vicino al passeggino del bimbo, quando un uomo l'avrebbe colpita alle spalle, dandole anche dei pugni, e poi le avrebbe chiesto di dargli la mano. A quel punto, l'uomo avrebbe trascinato via la bambina, in lacrime, portandola verso un parcheggio.

La versione della madre

Sarah-Jane Gilmore, la madre 26enne della piccola, si era allontanata di pochi metri per parlare con il marito e quando si è girata sua figlia non c'era più. A Belfast Live avrebbe dichiarato: " È accaduto tutto in una frazione di secondo. Le persone che l'hanno vista pensavano che la bimba fosse con il padre e che stesse piangendo per via di un giocattolo caduto ". Quando la donna si è resa conto della sparizione della figlia, è corsa subito a cercarla isieme al marito e ad altre persone.

Come si è salvata bambina