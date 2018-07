Israele chiude il valico di Gaza: "Troppi attacchi incendiari"

"In accordo con il ministero della Difesa, agiremo con mano pesante contro il regime di Hamas nella Striscia" . Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato di voler chiudere il valico di Kerem Shalom con Gaza, in risposta alla ripresa della tensione al confine con la Striscia.

I motivi

La decisione di Israele sarebbe stata presa a causa "del lancio degli aquiloni incendiari e altri tentativi terroristici". "Israele - ha continuato il primo ministro - aspira e agisce per migliorare la realtà economica della Striscia in molti modi. Tuttavia alla luce della situazione in cui l'organizzazione terroristica di Hamas sfrutta i residenti di Gaza e lancia palloni, aquiloni incendiari e ordigni esplosivi verso le comunità adiacenti alla Striscia, Israele ha assunto queste misure" .

Il valico

Il valico, vicino al confine egiziano, è la principale via d'accesso commerciale alla Striscia di Gaza. I militari hanno dichiarato però che il passaggio resterà aperto "solo per prodotti umanitari, come cibo e farmaci, che saranno approvati su base individuale" dall'organo di controllo israeliano dei Territori palestinesi. "Nessuna esportazione o commercio di beni sarà portato fuori dalla Striscia" , ha specificato Netanyahu.

Negli ultimi tre mesi a causa dell'escalation di tensione con le marce di protesta verso il confine, il lancio di razzi e l'invio di aquiloni incendiari, il passaggio è stato chiuso varie volte. "Dovesse continuare questa situazione, le misure resteranno e si intensificheranno" , ha concluso il primo ministro.

La risposta di Hamas