Israele, la Romania segue Trump: ambasciata a Gerusalemme

La Romania riconoscerà Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele spostando l'ambasciata da Tel Aviv nella Città Santa. Ad annunciarlo, la premier romena, Viorica Dancila, durante il suo intervento alla conferenza American Israel Public Affairs Committee (Aipac) a Washington.

La leader di Bucarest, nell'importante evento annuale a cui parteciperanno sia il premier israeliano Benjamin Netanyah, sia il rivale alle elezioni Benny Gantz, ha detto: " Come premier della Romania e del governo che guido, sposterò la nostra ambasciata a Gerusalemme. Il nostro sostegno allo Stato d'Israele e alla comunità ebraica è costante ". La Dancila ha poi continuato: " Sono determinata a contribuire a relazioni più strette tra Israele e l'intera Ue, in particolare adesso che la Romania ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea ". E ha concluso: " Posso promettervi questo: la Romania rimarrà lo stesso amico leale e la voce che in Europa si leverà più forte a sostegno del popolo ebraico e dello stato di Israele ".

Per Israele si tratta di un riconoscimento molto importante dal punto di vista politico. I governi israeliani da sempre puntano a modificare le posizioni dell'Unione europea sullo Stato ebraico e sulla questione palestinese. E l'Europa, dopo la mossa di Donald Trump, si era detta contraria al riconoscimento di Gerusalemme come capitale. Inoltre, Bucarest è presidente di turno dell'Ue. E in questo modo, lancia anche un segnale politico non solo da parte di Bucarest, ma anche di tutta l'Unione europea.