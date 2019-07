John e Phyllis, a cent'anni hanno pronunciato il "sì"

L'amore non ha età. E questa volta è proprio il caso di dirlo, dato che, dopo un anno di fidanzamento, una coppia centenaria ha deciso di fare il grande passo e unirsi in matrimonio. John e Phyllis Cook, rispettivamente di 100 e 102 anni, si sono detti il loro "sì" in Ohio, negli Stati Uniti, la scorsa settimana.

" Ci siamo innamorati. So che può sembrare inverosimile alla nostra età, ma ci siamo innamorati davvero" , ha detto Phyllis alla testata statunitense WNWO. Ora vivono nella residenza per anziani dove si sono conosciuti e innamorati. John è un veterano della Seconda Guerra Mondiale, vedovo, come Phyllis, che ad agosto compità 103 anni. Quando hanno scoperto il loro amore hanno capito di essere stati fortunati: " Ci siamo resi conto di essere compatibili, stiamo bene insieme ". La coppia trascorre molto tempo all'aria aperta e a chi gli chiede cosa fanno quando stanno insieme, John risponde scherzosamente: " Probabilmente non dovrei dirvelo ".