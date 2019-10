Johnson&Johnson, stangata per effetti collaterali di un antipsicotico

Johnson&Johnson dovrà pagare 8 miliardi di dollari per danni punitivi poiché un uomo, dopo aver usato il farmaco antipsicotico Risperdal, ha riscontrato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle. Quella inflitta da una giuria di Philadelphia si tratta della condanna più pesante fino ad ora imposta alla multinazionale farmaceutica Usa nelle oltre 13.000 azione legali avanzate sul Risperdal.

"Decisione sproporzionata"

Murray afferma di aver sviluppato il seno a partire dal 2003, quando uno psicologo gli ha diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. I suoi avvocati, Tom Kline e Jason Itkin, hanno dichiarato che " la giuria ha detto a J&J che le sue azioni erano intenzionali e dannose ". Da parte di J&J ci sarebbe stata superficialità per " la sicurezza dei più vulnerabili dei bambini ".

Johnson&Johnson l'ha definita una decisione " grossolanamente sproporzionata " ed è convinta che " verrà ribaltata ". La società ha inoltre specificato: " La giuria non ha ascoltato prove su come l'etichetta di Risperdal abbia delineato in modo chiaro e appropriato i rischi associati al medicinale o i benefici che offre ai pazienti con gravi malattie mentali ".