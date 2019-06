Khan attacca Trump: "È il volto dell'estrema destra nel mondo"

La visita di Donald Trump nel Regno Unito si connota anche per lo scontro fra il presidente degli Stati Uniti e il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Il leader della Casa Bianca è arrivato a Londra definendo via twitter il sindaco della capitale britannica come " un perdente ". Non solo, il presidente Trump aveva anche parlato del sindaco paragonandolo al " molto ottuso e incompetente sindaco di New York, Bill de Blasio ": uno dei rivali del presidente repubblicano.

Il primo cittadino londinese ha accusato il governo di Theresa May per aver "srotolato il tappeto rosso" nei confronti del presidente statunitense. E oggi, Khan è tornato a colpire il capo della Casa Bianca su Sky News definendo Trump " il volto dell'estrema destra nel mondo ".

Intanto, a Londra scattano le proteste per la visita del presidente degli Stati Uniti. Alle proteste di piazza sarà presente anche il leader della sinistra inglese, il capo dei laburisti Jeremy Corbyn, che si unirà alle centinaia di migliaia di persone che intendono riunirsi a Trafalgar Square per manifestare contro la visita del leader alleato.