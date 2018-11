Khashoggi, Germania blocca la vendita di armi all'Arabia Saudita

La Germania scarica l'Arabia Saudita dopo l'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita brutalmente ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. Il govenro di Berlino ha completamente bloccato le esportazioni di armi verso il Paese arabo. Come ha spiegato un portavoce del ministero dell'Economia tedesco, la misura guarda anche i contratti già approvati. Una specificazione importante, dal momento che, fino a questo momento, Berlino aveva fermato l'autorizzazione di nuove contratti per l'export di armi e aveva imposto un controllo molto ferreo sui nuovi.

Il portavoce ha sottolineato che " al momento non ci sono esportazioni dalla Germania verso l'Arabia Saudita ". Sempre nella giornata di oggi, il ministro degli Estero, Heiko Mass, ha fatto poi sapere che la Germania vieterà l'ingresso nel proprio territorio a 18 cittadini sauditi considerati coinvolti nel brutale assassinio di Khashoggi. La svolta del governo tedesco avrà in particolare come effetto quello di fermare la vendita di 20 motovedette. Secondo informazioni ottenute dall'agenzia Dpa, due imbarcazioni sono già state completate. E nei cantieri del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono già iniziati i lavori per la realizzazione di altre otto motovedette.