Il killer di Istanbul: "Ho agito in nome dell'Isis"

Non solo ha un nome ma ha pure ammesso di aver agito "in nome dell'Isis". Il killer di Istanbul, catturato dalle forze speciali turche, è l'uzbeko Abdulghadir Mashaporiv. È lui ad aver sparato sulla folla, nella discoteca Reina, sulle rive del Bosforo, uccidendo 39 persone.

Nato in Uzbekistan nel 1983, è stato arrestato dopo una caccia all’uomo senza quartiere andata avanti per 17 giorni, ha ammesso le proprie responsabilità e confessato di essersi addestrato in Afghanistan. Si nascondeva nella casa di un amico kirghizo insieme al figlio di 4 anni. Con lui sono finite in manette quattro persone: oltre all’amico kirghizo, tre donne di nazionalità somala, egiziana e senegalese. Il governatore di Istanbul ha confermato che si è trattato di un’indagine molto complessa. Secondo la stampa turca, per arrivare a individuare il covo la polizia e gli uomini dell’antiterrorismo hanno analizzato 100mila ore di registrazioni delle telecamere di sicurezza disseminate nella città.

Prima dell’arresto Mashaporiv era sfuggito per tre volte alla cattura (una volta per un soffio: nella casa era stata trovato il mozzicone ancora fumante di una sigaretta accesa). La polizia sapeva da tre giorni del suo ultimo nascondiglio, ma si è limitata a tenerla sotto sorveglianza per verificare chi la visitasse, prima di lanciare l’operazione d’arresto.

La polizia turca ha reso noto che il terrorista parla quattro lingue ed è una persona "colta". Nel blitz della polizia sono stati sequestrati anche carte telefoniche, due pistole, un drone e 197mila dollari statunitensi.