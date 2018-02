Kushner perde l'accesso a informazioni top secret

Il genero di Donald Trump, Jared Kushner è stato "declassato". Non potrà più avere accesso ai documenti "top secret" della Casa Bianca. Di fatto il marito di Ivanka Trump sta seguendo i negoziati per la pace tra palestinesi ed israeliani e finora aveva avuto accesso a tutte le comunicazioni "top secret" dell'amministrazione centrale della Casa Bianca. Il tutto avendo a disposizione un'autorizzazione temporanea. Il governo americano ha però assunto la decisione di cambiare i termini di questo tipo di accesso alle informazioni riservate. Ma per il momento, nonostante questa mossa della Casa Bianca, il genero di Trump resta al suo posto.



A rivelarlo è stato il vice portavoce della Casa Bianca, Raj Shah alla Cnn: "Sta facendo un grande lavoro per il presidente e continuerà con il suo incarico". Insomma Kushner per il momento conserverà la sua poltrona ma di certo il "declassamento" del suo incarico fa discutere. Intanto sul fronte Russiagate, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Washington Post, ci sarebbero stati alcuni contatti tra quattro esponenti di quattro Paesi come Emirati Arabi Uniti, Cina, Israele e Messico per cercare di manipolare Kushner. Una circostanza su cui adesso potrebbe indagare il procuratore Mueller che sta seguendo il caso Russiagate.