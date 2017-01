Il manager cinese: "Le donne? Brave solo a far figli"

"Noi non facciamo affari con le aziende che hanno alla guida manager donne". A pronunciare l’azzardata frase è Luo Mingxiong, uomo d’affari cinese, manager di Jingbei Investment, nel corso di un seminario.

"Non è una questione di pregiudizio- ha detto il giovane - basterebbe pensarci un po' più attentamente. A parte fare i bambini: che cos'è che le donne possono fare meglio degli uomini?"si chiede e, dopo una breve pausa, dice: "Niente". Eppure in Cina di donne manager ce ne sono e tante. Ben il 2,5% degli amministratori delegati è donna. Una percentuale apparentemente piccola ma la seconda più alta al mondo dopo quella di Stati Uniti e Canada, ferme al 3,2%.