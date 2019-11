L'allarme degli esperti: "Nel 2050 numerose città finiranno sommerse"

Nel 2050 le case di 300 milioni di persone di ogni angolo del pianeta finiranno sommerse dagli oceani, comprese quelle degli abitanti di numerose città italiane, come Venezia, Rovigo e Jesolo.

È questa la previsione apocalittica del Climate Central, un importante centro di ricerca no profit statunitense che ha lanciato l'allarme sulla rivista Nature.

Lo scenario da incubo riguarderà per lo più il continente asiatico, dove si trova attualmente il 70% degli insediamenti più a rischio di finire sotto il livello del mare. Jakarta è il caso più emblematico: dal momento che la capitale dell'Indonesia affonda 15 centimetri ogni anno, rischiando così di scomparire nel giro di qualche decennio, il governo locale ha già deciso di spostarla di un centinaio di chilometri.

In generale, gli esperti sostengono che se i ghiacciai dovessero continuare a sciogliersi a questo ritmo, centinaia di milioni di persone vedranno le loro città interamente sommerse da mari e oceani. A niente serviranno dighe e sbarramenti.

La lista delle città a rischio

Detto di Jakarta, anche Mumbai, in India, rischia tantissimo. Nei prossimi 30 anni la megalopoli indiana finirà sommersa. Spariranno da ogni cartina geografica anche Dacca e Calcutta, il Sud del Vietnam, Alessandria d'Egitto, Bassora e alcune aree di New Orleans. New York potrebbe finire allagato almeno una volta all'anno.

Per quanto riguarda l'Europa, nella lista nera trovano spazio Amsterdam, Genk, Anversa, molte zone di Londra. In Italia, oltre a Venezia, lo studio cita anche Rovigo, Jesolo, Caorle, Padova e Treviso.