Lexie a 21 anni ha già visitato tutti i 196 Paesi del mondo

"Il viaggio è diventato parte della mia vita da prima di quanto io possa ricordare ". Lexie Alford, californiana, ha 21 anni e ha già visitato tutti i 196 Paesi del mondo. È la più giovane globotrotter del mondo e ora potrebbe entrare a far parte del Guinness dei primati, se fornirà le prove della sua impresa.

Il suo diario di viaggio, in questi anni, è stato Instagram, dove ha raccontato tutti i Paesi che ha visitato, tra foto e video, conquistando oltre 130mila follower. Lexie ha raccontato a Forbes di aver iniziato a viaggiare con i suoi genitori, proprietari di un'agenzia viaggi, che l'hanno portata con loro nei Paesi esotici: "Hanno dato sempre molta importanza all'esplorazione. Questo ha avuto un impatto molto profondo sulla persona che sono oggi. Ho sempre avuto curiosità sugli stili di vita degli altri e su come trovare la felicità".

Per completare il giro del mondo, la 21enne si è autofinanziata, iniziando a lavorare da quando aveva 12 anni e risparmiando il più possibile, perché sapeva " da molto tempo che un giorno mi sarei messa in cammino ". Per questo, " ho accettato tutti i lavori che mi sono stati offerti, ho cercato di ridurre al minimo le mie spese mensili, ho vissuto in casa con i miei genitori e non ho acquistato né l'auto né beni materiali superflui" .

Così, all'età di soli 21 anni, Lexie ha visto tutti i 196 Paesi del mondo, battendo James Asquit, un 24enne britannico che detiene attualmente il record mondiale. Per strappargli il primato, Lexie dovrà fornire 10mila prove dei suoi avvenuti viaggi, tra biglietti aerei, ricevute di alloggi e foto dei viaggi e dei posti in cui è stata. La maggior parte dell'impresa è stata portata a termine negli ultimi tre anni, durante i quali ha visto ben 124 Paesi.