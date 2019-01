Liberata l'attivista italiana arrestata in Venezuela

È stata liberata in Venezuela l'attivista italiana Laura Gallo. Lo ha fatto sapere il giornale Yaracuy Al Día, su Twitter, scrivendo che la Gallo è stata scarcerata per motivi di salute. La donna era stata arrestata lo scorso 23 gennaio durante la manifestazioni di protesta in Venezuela.

La conferma della liberazione è arrivata anche con un tweet del figlio, l'avvocato e attivista Gabriel Gallo. "Già in libertà condizionata 19 giovani arrestati il 23 gennaio, così come Laura Gallo. E' un primo passo, non ci fermeremo fino a quando non ci sarà libertà piena per tutti". Anche la Farnesina, come ha riportato l'Adnkronos ha confermato la notizia dell'avvenuta liberazione della donna che da almeno 8 giorni era in stato di arresto.