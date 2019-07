La Libia minaccia l'Europa: "Rilasciamo tutti i migranti"

Il governo di Fayez al Sarraj adesso minaccia un'invasione di migranti. Secondo quanto riferisce il The Libya Observer, dopo l'attacco al centro di Tajoura il governo di Accordo nazionale sta pensando di rilasciare tute le persone attualmente presenti nei centri di detenzione ritenendoli ormai non sicuri e quindi potenziali obiettivi di attacchi da parte delle forze legate al generale Khalifa Haftar. Secondo il sito libico, vicino al governo di Sarraj, il ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, avrebbe infatti espresso la possibilità di rilasciare i centri "con l'obiettivo di garantire la loro sicurezza".

L'annuncio del governo, giunto dopo la strage di Tajoura a sud est di Tripoli che ha visto la morte di 53 persone di cui sei bambini, ha scosso profondamente la comunità internazionale. Ma adesso serve anche al governo libico per alzare la posta in gioco. L'attacco mosso contro il centro migranti - il dito è puntato sulle forze della Cirenaica ma c'è chi ha individuato i responsabili nei militari egiziani - sta scatenando un'ondata di reazione in tutto il mondo, a tal punto che che l'esplosione è arrivata anche nella sede del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ieri notte il Consiglio si è riunito per discutere dell'accaduto, ma, come riportato da una notizia fatta circolare dal Regno Unito, gli Stati Uniti hanno negato la condanna nei confronti delle forze di Haftar. Nel testo proposto da Londra si richiedeva la condanna del raid attribuito al generale Haftar ma anche un cessate il fuoco immediato.