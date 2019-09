L'idea di Macron per accattivarsi i gilet gialli: liberalizzare l'alcol

Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena elaborato un pacchetto di riforme inteso ad accattivarsi i gilet gialli e, tra i provvedimenti ideati dal leader de La République En Marche, vi è anche la “facilitazione” della vendita di alcolici.

Il campionario di misure messo a punto dal governo di Parigi, riporta il quotidiano conservatore inglese The Daily Telegraph, è finalizzato a risollevare le comunità rurali, dove vive attualmente circa un terzo della popolazione nazionale e che sono state finora il cuore pulsante del malcontento popolare verso Macron. Le autorità centrali hanno innanzitutto delineato norme dirette a scongiurare la chiusura di bar e taverne situati nei piccoli paesi, che spesso costituiscono gli unici centri di aggregazione sociale nei micro-comuni d’Oltralpe. Di conseguenza, il pacchetto promosso dall’esecutivo Macron stabilisce che i titolari di esercizi commerciali presenti in aree periferiche abbiano diritto a procedure semplificate e meno onerose per il rilascio della licenza di vendita di alimenti e bevande alcoliche.

Oltre a facilitazioni all’attività dei baristi attivi nei paesini, il piano d’azione governativo inteso a rilanciare l’economia della periferia transalpina prevede anche assunzioni straordinarie di medici destinati a prestare servizio nei centri rurali, nonché l’accantonamento dei passati progetti di chiusura delle stazioni e delle linee ferroviarie di campagna.

La stessa testata britannica sottolinea che il pacchetto di riforme ideato da Macron per attenuare il malcontento popolare è stato già duramente contestato da uno dei principali quotidiani d’Oltralpe, Le Figaro. Quest’ultimo ha appunto bollato la strategia dell’inquilino dell’Eliseo come mere “chiacchiere” e come nient’altro che la riproposizione di provvedimenti già concepiti dai governi precedenti.