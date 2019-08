L'idea di Trump: scambiare Porto Rico con la Groenlandia

Scambiare Porto Rico con la Groenlandia. È questa una delle tante proposte semiserie tra quelle uscite dalla bocca di Donald Trump.

Secondo quanto riferito dal New York Times, nel corso di una riunione dello scorso anno, l'inquilino della Casa Bianca espresse ai suoi consiglieri l'idea di offrire Porto Rico alla Danimarca per ricevere la Groenlandia. L'isola artica è infatti un territorio autonomo danese dal 1979, anno in cui il Copenaghen le concesse l'autogoverno.

La rivelazione è arrivata a pochi giorni dalla dichiarazioni di Trump di voler acquistare la Groenlandia. La proposta è stata subito definita assurda dal premier danese Mette Frederiksen, una risposta che ha innervosito non il tycoon.

Il presidente americano ha affidato la sua risposta a Twitter, definendo la Mette odiosa oltre che “ nasty ”. Quest'ultimo termine viene solitamente usato da The Donald con una connotazione offensiva quando deve attaccare una donna, come nel caso di Hillary Clinton nel corso dell'ultima campagna elettorale e, più recentemente, con lo speaker della Camera, Nancy Pelosi.

Porto Rico per la Groenlandia

Trump è interessato alla Groenlandia per una lunga serie di ragioni, in primis per la posizione strategica e geopolitica dell'isola. Allo stesso tempo, l'inquilino della Casa Bianca nutre una certa insofferenza nei confronti di Porto Rico, un territorio americano situato nei Caraibi. I governanti locali, nel 2017, hanno attaccato Trump accusandolo di non aver aiutato in modo tempestivo il protettorato devastato dall'uragano Maria.

Porto Rico in cambio della Groenlandia, proprio come se le due isole fossero figurine. È l'arte degli affari di Trump applicata alla realtà: a qualcuno fa sorridere, altri la trovano odiosa.