L'Inghilterra è senza verdura a causa del maltempo in Spagna

Qualche malizioso potrebbe pensare che sia colpa dell Brexit, che gli scaffali vuoti nei supermercati siano da imputare a qualche calcolo sbagliato degli inglesi, presi dalla decisione di lasciare l'Eurozona.

Non è così, tuttavia, e se è vero che online per alcuni prodotti la scritta "non disponibile" è diventata la norma, e che anche nei supermercati veri di alcune verdere, dalle zucchine al sedano, dalle melanzane alla ruchetta, non c'è traccia, la colpa è da imputare a un fenomeno molto più naturale: il maltempo.

L'ondata di cattivo tempo sulla Spagna non sta facendo un gran bene all'agricoltura e a risentirne è anche l'export, con alcuni supermercati che hanno deciso di limitare gli acquisti. Da Tesco - scrive il Corriere della Sera - non si possono prendere più di due lattughe per volta. E nella catena rivale Morrisons, dove il limite è leggermente più altro, è comunque vietato portarsene a casa tre.

Una situazione curiosa, ma anche un problema per le tasche degli inglesi, con i prezzi di melanzane, zucchine e pomodori alle stelle e aumenti che vanno dal 45% al 120%. Inavvicinabili.