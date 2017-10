L'ira di Asia Argento contro Weinstein: "Un orco in mezzo alle gambe"

È crollata la terra sotto i piedi di Harvey Weinstein, il co-fondatore di uno degli studios più importanti di Hollywood, travolto dallo scandalo di accuse di molestie sessuali rivoltegli da attrici e sue dipendenti. "Cercare di ricostruire quello che è successo vent'anni fa è stato difficilissimo, credetemi. Mi sono messa in gioco in prima persona e ho fatto in modo che anche altre donne potessero parlare" . A parlare è Asia Argento che, dopo la pubblicazione dell'inchiesta del New Yorker in cui ha denunciato di essere stata violentata da uno dei più potenti produttori di Hollywood, torna a raccontare la sua storia in una intervista alla Stampa. "La cosa più sconvolgente sono le accuse delle donne italiane, la criminalizzazione delle vittime delle violenze" .

La Academy of Motion Pictures Arts and Science, che oggi anno assegna i premi Oscar, lo ha espulso, accogliendo peraltro la richiesta avanzata dallo stesso fratello Bob, con cui nel 1975 fondò la Miramax, venduta nel 1993 a Disney e poi la "Weinstein Company" nel 2005. Società con cui ha sempre collezionato tali successi da averne fatto il re Mida di Hollywood. Da quando il New York Times il 5 ottobre rivelò la portata dello scandalo di attrici o sue dipendenti molestate nel corso di trent'anni di attività, si è aperto lo tsunami di star che - dopo aver taciuto per anni e decenni temendo la sua vendetta - lo hanno accusato di averne abusato ed anche di averle stuprate. Tra queste c'è anche Asia Argento. "Non sono l'unica che ha deciso di parlare adesso - spiega la figlia del regista horror - hanno parlato tutte ora" . In molti si chiedono, infatti, perché nessuna abbia parlato prima. "Perché Harvey Weinstein era il terzo uomo più potente di Hollywood - replica la Argento - ora è diventato il duecentesimo e il suo potere e la sua influenza si sono sensibilmente ridotti" .