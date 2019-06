L'Iran minaccia gli Stati Uniti: "Se attaccate, sarà un inferno"

Tra Iran e Stati Uniti la tensione non accenna a diminuire ce le parole che arrivano da entrambe le parti sono molto dure. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di non volere una guerra, ma in un'intervista a Nbc ha anche detto che in caso di conflitto, ci sarebbe una " distruzione come non l'avete mai vista ". Nell'intervista, si cui sono usciti alcuni estratti, il presidente ha confermato di aver bloccato i bombardieri Usa dieci minuti prima dell'attacco: " Sarebbero stati in aria rapidamente e le cose sarebbero arrivate a un punto in cui non avremmo più potuto fare marcia indietro ".

Alle parole del presidente americano ha risposto la controparte iraniana. Il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, portavoce dello stato maggiore congiunto, ha avvertito Washington che il minimo attacco contro il territorio iraniano avrebbe conseguenze incredibile per gli interessi Usa e per gli alleati regionali di Washington. " Se il nemico, specialmente l'America e i suoi alleati nella regione, fa l'errore militare di sparare sulla polveriera in cui si trovano gli interessi americani, la regione andrà a fuoco ", ha detto il generale, che ha continuato ad agenzia Tsnim dicendo: " Gli interessi dell'America e dei suoi alleati saranno consumati dal fuoco ".