L'Iran sequestra un'altra nave: alta tensione nel Golfo Persico

L'Iran sequestra un'altra petroliera straniera. Il sequestro sarebbe avvenuto mercoledì scorso al largo dell'isoal di Frasi, ma la notizia è arrivata soltanto in queste ore attraverso il canale iraniano in lingua inglese, Press Tv. Secondo le prime dichiarazioni rilasciate da Teheran, a operare il blocco della nave sono sttai ancora una volta i Guardiani della Rivoluzione islamica: i Pasdaran.

Stando alle prime indiscrezioni, il sequestro è avvenuto per il carico della nave. Secondo il generale Ramezan Zirahi, la nave posta sotto sequestro dalle milizie persiane era diretta verso i Paesi del Golfo arabo per consegnare il carburante, ma non è stato specificato il Paese di destinazione del carico. A detta dei Pasdaran, si tratterebbe infatti di una petroliera che aveva a bordo 700mila litri di carburante di contrabbando.

I militari iraniani hanno inoltre arrestato sette membri dell'equipaggio, tutti stranieri, e condotti nella città di Bushehr: l'accusa è contrabbando di petrolio. Non si conoscono ancora né la nazionalità dei membri dell'equipaggio né la bandiera che batteva la petroliera sequestrata. Quello che è certo, è che si tratta di un ulteriore episodio dell'escalation sempre più pericolosa che riguarda il Golfo Persico.

Nelle mani di Teheran, infatti, c'è ancora la petroliera britannica Stena Impero, catturata dai Pasdaran mentre navigava nello Stretto di Hormuz con un'operazione che ha coinvolto non solo le imbarcazione dei Guardiani della Rivoluzione islamica ma anche un elicottero. Una prova di forza arrivata dopo il sequestro di una petroliera iraniana diretta in Siria ad opera del Royal Marines britannici, questa volta a largo di Gibilterra. Un'escalation che, dopo il fermo della Stena Impero, sembrava aver raggiunto il suo culmine, ma che a quanto pare è destinata a non concludersi nel breve termine.