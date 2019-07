Iran, l'annuncio dei Pasdaran: "Sequestrate due petroliere"

I guardiani della Rivoluzione iraniana hanno sequestrato una petroliera britannica nello stretto di Hormuz; l'imbarcazione, la Stena Impero, è attualmente diretta a nord, verso l'Iran. Lo hanno annunciato sia l'emittente iraniana Press Tv, sia la Stena Bulk, proprietaria della nave: quest'ultima non riesce più a entrare in contatto con l'equipaggio, composto da 23 persone, con le quali ha perso ogni segnale.

La motivazione del fermo è ancora da chiarire, anche se le prime notizie iraniane parlano di una presunta violazione delle leggi internazionali da parte della Stena. La Stena Bulk ha spiegato che la petroliera è stata catturata da piccole imbarcazioni e da un elicottero intorno alle 15 ora di Greenwich, cioè le 19:30 in Iran. Il governo britannico ha confermato l'accaduto e ha subito chiesto chiarimenti a Teheran.

Sale la tensione

La Stena Impero, costruita nel 2018, ha una stazza di quasi 30 mila tonnellate. L'ultimo avvistamento della petroliera è avvenuto nel porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a circa 70 miglia nautiche dall'imbocco dello stretto di Hormuz, un'area incandescente che divide la Penisola Arabica dalle coste iraniane e il Golfo Persico dal Golfo dell'Oman.



La nave era diretta verso l'Arabia Saudita quando improvvisamente ha lasciato le acque internazionali all'altezza del citato stretto di Hormuz. Adesso, stando a quanto riportano i radar, sarebbe diretta verso l'isola iraniana di Qeshm, dove tra l'altro i guardiani della Rivoluzione hanno una base.



Nei giorni scorsi la Marina reale britannica ha sequestrato al largo di Gibilterra una petroliera battente bandiera panamense, la Grace 1, sospettata di trasportare greggio iraniano verso la Siria, violando le sanzioni europee nei confronti di Damasco. C'è chi ipotizza che l'Iran abbia reagito a questo gesto. Si attendono adesso le reazioni delle potenze occidentali. Il presidente americano Donald Trump ha avuto uno scambio telefonico con l'omologo francese, Emmanuel Macron, per analizzare la situazione.



La tensione cresce di ora in ora, tanto che Washington ha denunciato l'escalation di violenza da parte dell'Iran. Secondo la Cnn Teheran, un'ora dopo aver bloccato l'imbarcazione britannica, avrebbe sequestrato, sempre nello stretto di Hormuz, anche una seconda petroliera, la Mv Mesdar, questa volta battente bandiera liberiana ed operante per una compagnia britannica. Nel frattempo il segretario di stato americano, Mike Pompeo, ha detto che Trump è pronto a negoziare con il governo iraniano un nuovo accordo sul programma missilistico per porre fine all'escalation.

E vista la crisi nelle acque, il presidente Donald Trump ha annunciato che parlerà a breve con il governo britannico sulla questione della petroliera britannica sequestrata dai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Trump ha aggiunto che il sequestro conferma quello che dice da sempre sull'Iran, ovvero che Teheran crea problemi e ha ricordato di esser stato nel giusto nel ritirarsi dall'accordo sul nucleare del 2015.

"Siamo a conoscenza di rapporti secondo cui le forze iraniane hanno sequestrato una petroliera britannica". Lo ha detto in una nota il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Garrett Marquis. "Questa è la seconda volta in poco più di una settimana che il Regno Unito è obiettivo dell'escalation di violenze del regime iraniano", ha aggiunto Marquis, assicurando che gli Usa "continueranno a lavorare con alleati e partner per difendere la nostra sicurezza e interessi contro il comportamento dell'Iran".

In queste ore così concitate anche il ministro degli Esteri britannico commenta cosa sta accadendo e si dice "estremamente preoccupato" per "l'inaccettabile" sequestro delle due petroliere.