Londra, accusa alla May: "Mente sul numero dei poliziotti in servizio"

Il governo di Theresa May avrebbe "mentito" sul numero di poliziotti in servizio per le strade di Londra, appena prima dell'attentato di sabato sera, in cui finora hanno trovato la morte 7 persone e decine di altre sono rimaste ferite.

L'accusa, di per sè assai grave, arriva da Peter Kirkham, ex ispettore capo della Metropolitan Police (la polizia responsabile per la sicurezza nella capitale britannica, ndr) dal 1981 al 2002. Che in un'intervista con l'emittente radiofonica Lbc, spiega come il corpo di sicurezza di cui è stato alla testa per vent'anni si trova "in crisi" con agenti costretti a turni extra di 16 ore e "giorni di pausa molto rari".

Il motivo di questa situazione, spiega Kirkham, è da ricercarsi nei tagli del governo, che pure vengono negati da Downing Street: "Il servizio di polizia è in crisi a causa dei tagli. Sentiamo parlare di agenti in più sulle strade, ma non sono agenti in più: quegli uomini si sono visti cancellare i già rari giorni di riposo, hanno avuto turni di 12 ore estesi fino a 16 ore, sono stati trasferiti da altre aree."

Quindi l'accusa diretta contro l'esecutivo guidato da Theresa May: "Questo governo e il primo ministro in particolare sono stati negligenti in modo criminale nel proteggere la sicurezza delle persone e ora pensano di passarla liscia grazie all'opposizione", che, guidata dal pacifista Jeremy Corbyn, mal tollera la militarizzazione delle strade e al potenziamento dei controlli di polizia.

Nell'ultimo anno, riporta Kirkham, le aggressioni con arma bianca sono cresciute del 24 per cento, con oltre 4mila episodi nella sola Londra. Secondo l'ex ispettore capo della Met Police, questa è una conseguenza diretta della politica governativa di sospendere le operazioni "stop and search" - le uniche, a suo dire, efficaci nel prevenire questo genere di reati.

Proprio le stop and search erano state fortemente criticate perché avrebbero colpito la popolazione nera "in modo spropositato".

"Abbiamo perso le strade. E l'esecutivo - conclude - non ci ha ascoltato."