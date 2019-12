L'Onu condanna la Birmania, ma si dimentica dei cristiani

134 sì, 9 no e 28 astenuti: sono le cifre inerenti una risoluzione, che l'Onu ha di fatto approvato qualche ora fa e che è tesa a stroncare, in modo formale e con tutti i crismi dell'ufficialità, le persecuzioni subite dalla minoranza Rohingya in Birmania. La notizia è stata data pure dall'Adnkronos nel corso della giornata di ieri.

Se ne era occupato anche Papa Francesco nella sua penultima visita apostolica in Asia. Un po' a sorpresa, Jorge Mario Bergoglio aveva deciso di affrontare di petto la questione di quella comunità islamica tanto bistrattata. E non era per nulla scontato che l'ex arcivescovo ponesse un focus all'interno di un discorso pubblico. Un tema sentito ma inaspettato, forse perché un po'oscurato o comunque non troppo esaminato a livello geopolitico. I Rohingya sono persone di fede islamica, e di lingua indoeuropea, che vivono per lo più nel settentrione birmano. Di loro si parla spesso anche in termini di "genocidio" subito. Alcuni birmani, per dirla in maniera semplice, non gli riconoscono una legittimità.

A ben guardare, sono anni che l'Onu domanda l'incriminazione delle forze armate della nazione che reputa responsabile. Le prove raccontano di come la persecuzioni si basi su una natura sistemica. Di episodico, in questa vicenda, sembra persistere davvero poco. Soltanto che il Natale e il periodo limitrofo contribuiscono, di solito, a far emergere quanto subito da tutte le minoranze religiose ed etniche presenti sul pianeta terra. Questa, almeno, è la prassi precostituita, mentre quest'anno qualcuno ha fatto notare come si possa ventilare la sussistenza di una certa dose di doppiopesismo. E magari di un po' di politicamente corretto. Macron, per dirne una, si è dimenticato di fare gli auguri di Natale ai cristiano-cattolici francesi. Trump e Boris Johnson, al contrario, si sono distinti in positivo, almeno dal punto di vista dei cattolici in cerca di rappresentanza.