L'opinionista Usa difende il Papa: "Quella donna? Avrebbero dovuto strozzarla"

Dalla gag di Salvini sulla neve alle decine di meme che circolano sui social, ormai la reazione stizzita di Papa Francesco che con uno schiaffo si è liberato dalla stretta di mano di una fedele infervorata è diventata virale.

Il video della scaramuccia avvenuta in Piazza San Pietro lo scorso 31 dicembre, dopo la tradizionale funzione dell’ultimo dell’anno con il canto del Te Deum, è rimbalzato sui giornali di tutto il mondo. Dalla Cnn alla Bbc, che ha pubblicato il filmato con tanto di moviola sulla faccia scura del pontefice dopo la “zuffa”.

Se ne è parlato anche su Fox News, dove a gettare benzina sul fuoco è stato il commento di Emily Compagno, avvocato e conduttrice televisiva, ospite fissa di The Five, talk-show americano che conta milioni di telespettatori. L’opinionista si è lasciata andare ad una difesa incondizionata del gesto del Papa, fino ad affermare che la donna "si meritava di essere strozzata dalle guardie del corpo" di Francesco. "Credo che sia stata violenza senza che ce ne fosse bisogno – ha continuato la Compagno – lui è il Papa non è Gesù, quindi ha fatto bene a dirle di togliergli le mani di dosso, non aveva bisogno di chiedere scusa" .

Anche un altro ospite della trasmissione, Tom Shillue, prima della Compagno aveva giustificato Bergoglio. "Si meritava quello schiaffetto" , ha detto, criticando il modo in cui la donna si è avvicinata al papa. Ma le frasi della co-conduttrice hanno scatenato gli utenti su Twitter. Molti hanno condiviso il suo punto di vista, ma altri hanno criticato la sua affermazione.

Subito dopo l’accaduto di martedì scorso il Papa si era scusato per il "cattivo esempio" dato durante l’incontro con i fedeli in piazza San Pietro. La pubblica ammenda è arrivata durante l’Angelus del primo dell’anno. "Tante volte perdiamo la pazienza, anche io perdo la pazienza, vi chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri", ha detto il pontefice alla folla radunata in Vaticano.

Ma non è la prima volta che Papa Francesco perde le staffe con i fedeli invadenti. A Morelia, in Messico, nel febbraio del 2016 ammonì seriamente un ragazzo che lo aveva afferrato per salutarlo rischiando di farlo cadere. “Non essere egoista”, urlò il Papa al giovane fedele messicano un po’ troppo irruento.

Prima di essere strattonato Francesco stava salutando una ragazza in sedia a rotelle, correndo il rischio di schiacciarla cadendo. Lo scorso marzo era diventato virale anche il filmato del Papa che nella cattedrale di Loreto si ritraeva dai fedeli che a turno si inchinavano per baciargli la mano.