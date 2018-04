Lula rischia la prigione. La Corte rifiuta il suo ricorso​

E così, oggi, potrebbe essere l'ultimo giorno da uomo libero per Inacio Lula da Silva, l'ex presidente del Brasile che ora rischia di essere incarcerato. Nella tarda notte brasiliana, infatti, la Corte suprema ha negato la richiesta (sei voti contro cinque) di "habeas corpus" fatta dal politico.

Lula, che avrebbe dovuto correre alle elezioni che si terranno ad ottobre, deve scontare una pena di 12 anni di cacere per aver ricevuto un appartamento con vista sul mare da un'impresa di costruzioni, in cambio di favori per l'ottenimento di appalti. Un 'accusa che l'ex presidente (che ha governato il Brasile dal 2003 al 2010) ha sempre rispedito al mittente parlando di un complotto per impedirgli il terzo mandato.

Il partito di Lula