L'ultima sfida di Obama a Putin: ha espulso 35 diplomatici russi

La vendetta di Barack Obama prima di lasciare la Casa Bianca è pesantissima e potrebbe avere ritorsioni senza precedenti. A stretto giro dall'annuncio del presidente uscente di misure contro Vladimir Putin, accusato di aver interferito nel processo elettorale delle presidenziali dell'8 novembre, vinte dal repubblicano Donald Trump, Washington ha espulso trentacinque diplomatici russi dagli Stati Uniti. L'accusa è di aver hackerato il voto agendo sotto copertura diplomatica.

La tensione tra la Casa Bianca e il Cremlino non è mai stata così alta come nelle ultime settimana. Complice la chiusura del mandato, l'amministrazione Obama continua a colpire duramente Putin e la Russia. Oltre ad aver cacciato dagli Stati Uniti i trentacinque diplomatici, secondo quanto riporta il New York Times, Washington ha anche ha fatto chiudere i due compound russi di New York e del Maryland e ha imposto sanzioni sui due servizi segreti russi (Fsb, il controspionaggio, e l'Svr, lo spionaggio all'estero). Nell'occhio del ciclone sono finiti anche quattro alti ufficiali dell'intelligence militare (Gru) che secondo la Casa Bianca hanno ordinato l'attacco al Comitato Democratico. Attacco che rivelò a luglio come i vertici del Partito stessero facendo di tutto per ostacolare il senatore del Vermont, Bernie Sanders, e favorire Hillary Clinton durante la primarie. Rivelazioni che portarono alla dimissione del presidente del Partito, Debbie Wasserman Schulz.