Macron sempre più in crisi: sulla Francia si abbatte il ciclone sovranista

Per Macron non è un momento facile. Salvini lo dice da tempo: "Attacca me perché è in calo nei sondaggi", ripete. E ora che si avvicinano le elezioni europee di maggio, il presidente francese rischia una sconfitta che potrebbe costargli caro. Dopo l'addio della Merkel, è lui infatti il politico simbolo degli europeisti che puntano sul giovane "in marcia" per frenare l'ondata populista. Ma stavolta rischia di deludere.

Nel giorno dell'elezione all'Eliseo, Macron si presentò all'Europa e alla Francia camminando sul palco sulle note dell'inno Ue. Il ruolo di nuovo volto dell'Europa se l'è cucito addosso con ottime capacità comunicative. Peccato che gli ultimi sondaggi e le voci di un suo possibile "esaurimento nervoso" ora mettano in allarme gli europeisti. Domenica, infatti, l'istituto Ifop ha pubblicato una rilevazione secondo cui il presidente e la sua République en marche (Lrem) sarebbero secondi alle elezioni europee. Davanti c'è Marine Le Pen con il Rassemblement national (Rn), erede diretto del Front National, dati al primo posto col 21% delle preferenze.

Salvini e Marine hanno già lanciato la loro sfida all'Ue. Ormai è noto. I due si sono visti in Italia e non mancano di mandarsi messaggi di affetto politico. Con loro ci sarà anche Viktor Orban per formare in un fronte sovranista compatto il cui candidato, si sussurra, potrebbe essere lo stesso ministro dell'Interno italiano. Altri parlano dello svedese Jimmie Akesson.

Il profetto dei cosiddetti "populisti" potrebbe ottenere maggior vigore se Le Pen riuscisse a scavalcare Macron. L'exploit di Lega e M5S in Italia sembra ormai assodato e Orban non dovrebbe avere problemi in Ungheria. Strappare la Francia agli europeisti sarebbe però il colpo grosso.