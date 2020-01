Mamma dimentica neonato di 7 mesi al freddo, bimbo muore congelato

Un neonato di 7 mesi è morto congelato dopo esser stato dimenticato nel passeggino sul balcone di casa con una temperatura esterna di -20 gradi. Si indaga per omicidio colposo.

Una tragedia che giunge dalla lontana Russia. I fatti risalgono a domenica 6 gennaio, nella regione orientale di Khavarovsk. Stando a quanto si apprende dal Daily Mail , la madre del piccolo, una donna di 40 anni, avrebbe confessato di aver lasciato suo figlio nel carrozzino in terrazza e di essersi ricordata dove si trovasse soltanto 5 ore dopo. Troppo tardi per sperare di trovarlo ancora vivo. Il piccolo è morto per assideramento.

I media russi hanno riferito che la causa del decesso è riconducibile alla lunga espozione del neonato al freddo rigido – ci sarebbero stati al -20 gradi di temperatura – condizione che gli avrebbe causato una grave ipotermia. Nonostante l'arrivo imminente dei soccorsi e gli svariati tentativi di rianimazione, il bambino non avrebbe mai mostrato alcun segnale di ripresa. Inutile il trasporto in ospedale. Le autorità locali intervenute sulla scena del crimine stanno disaminando l'esatta dinamica della vicenda e provando a ricostruire le ore precedenti alle morte. Intanto, è stata avviata un'indagine per omicidio nei confronti dei genitori, sotto accusa per quanto è accaduto.