A scuola per denunciare il bullismo sulla figlia: mamma finisce pestata

Momenti di puro terrore per una mamma che in California è stata aggredita da un gruppo di ragazze accusate di bullismo. Lei e il marito si erano recati alla scuola della figlia per denunciare atti di bullismo da parte di due studentesse nei confronti della 16enne. Quando queste sono venute a conoscenza dell’intenzione dei due genitori, hanno aggredito la donna picchiandola a sangue e mandandola al pronto soccorso, dove è rimasta ricoverata per due giorni.

La mamma voleva solo difendere la propria figlia

La terribile vicenda è avvenuta in California lo scorso martedì, 7 gennaio, quando Maria Guadalupe Jimenez si è recata presso la scuola frequentata dalla figlia, la James Logan High School di Union City, per denunciare al preside della struttura scolastica, maltrattamenti rivolti alla ragazza da parte di alcune studentesse frequentati lo stesso istituto. Come ha poi raccontato ai media la donna “Tutto è iniziato un anno fa. Mia figlia è stata insultata inizialmente in aula, poi la situazione è degenerata”.

Sarebbero state almeno due le bulle che hanno aggredito la mamma che si era messa tra loro e la figlia per difenderla. Il padre, Eder Rojas, anche lui presente, ha confermato tutto, dicendo che lui e la moglie erano accanto alla figlia mentre questa veniva presa di mira dalle ragazze che, non riuscendo a colpirla direttamente, hanno sfogato la loro violenza inaudita contro la consorte. L’uomo ha anche aggiunto che le studentesse li hanno minacciati. Alla fine dell’aggressione la donna si è ritrovata all’ospedale con un occhio nero, il setto nasale rotto e una maschera di sangue al posto del volto.

Le si sono avventate addosso come delle furie