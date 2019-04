Manifestazione dei gileti gialli: cinque feriti a Strasburgo

Arrivano notizie da Strasburgo, dove l'ennesima giornata di tensione sociale organizzata dai gilet gialli sembra aver causato caos e scompiglio.

Cinque, mentre scriviamo, risultano essere le persone tratte in arresto. Alcuni media francesi, a onor del vero, registrano la presenza di alcuni feriti, ma le conseguenze riportate dopo la manifestazione non dovrebbero essere ascrivibili a contatti con le forze dell'ordine transalpine. Le stesse che si sono limitate a far indietreggiare coloro che cercavano di dirigersi nei pressi delle sedi istituzionali dell'Unione europea. La scelta della città, del resto, ha avuto un valore più che simbolico, specie a meno di un mese dalla turnata elettorale utile al rinnovo del Parlamento continentale.

Secondo quanto riportato da Repubblica, poi, il corteo è riuscito a giungere nei limitrofi del luogo deputato alle riunioni dell'assise europea. Emmanuel Macron, nel frattempo, sta continuando a operare una serie di tentativi volti a tamponare una situazione che non sembra essere destinata a cambiare nel breve. I sondaggi, qualche giorno fa, hanno certificato il possibile sorpasso da parte del Rassemblement National di Marine Le Pen. Per l'inquilino dell'Eliseo sarebbe uno smacco rilevante. Vedremo cosa diranno le cabine elettorali. Qualcosa in Francia deve cambiare. Lo ha più volte fatto notare pure il leader de La Republique En Marche, ma le proposte e le riforme avanzate sino a questo momento non hanno contribuito a smorzare l'agitazione e l'inquietudine dei gilet gialli. Il prossimo sabato di proteste sarà il venticinquesimo.