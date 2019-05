La Merkel conquista Harvard con il manifesto anti-Trump

Ventimila persone radunate all'Università di Harvard per ascoltare lei, Angela Merkel. La cancelliera tedesca è stata accolta con tutti gli onori nel primo ateneo d'America dove ha tenuto un discorso incisivo in occasione della tradizionale cerimonia di fine anno.

Il discorso

" Abbattete i muri dell'ignoranza e delle ristrettezze di vedute, niente deve rimanere per forza com'è ". Ha scandito la Merkel dal palco. E il pubblico si è subito lasciato andare in applausi e grida di giubilo. La cancelliera non ha mai nominato Donald Trump anche se i riferimenti alle ultime decisioni politiche del presidente americano sono parsi forti e chiari.

Così, frase dopo frase, la Merkel ha snocciolato il suo manifesto anti-Trump. " Dobbiamo ora più che mai pensare e agire in modo multilaterale ", ha affermato la cancelliera. Il commercio deve essere " globale anziché nazionale, aperto al mondo invece che isolazionista, si agisce insieme, non da soli ", ha continuato facendo riferimento alla politica americana dei dazi.

" Bisogna attenersi ai valori non negoziabili, e poi agire. Con tutte le pressioni che ci sono non si deve seguire il primo impulso, ma trattenersi un attimo, riflettere, tacere, fare una pausa ", ha detto la Merkel tra gli applausi della platea. E dal palco dell'ateneo la cancelliera ha lanciato un messaggio anche ai sovranisti europei: " Le cause delle migrazioni e fughe possono essere combattute ", non sono i muri la risposta. " Dividono i membri di una stessa famiglia, i diversi gruppi di una società, i diversi colori della pelle, i popoli e le religioni. Io desidero che questi muri vengano abbattuti ".

Un discorso appassionato, da standing ovation, in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi stanno attraversando un momento delicato. Lo si percepisce anche dal fatto che la cancelliera, dopo il discorso ad Harvard, ha fatto subito rientro a Berlino. Nessun incontro con Trump: non c'era spazio nelle agende dei due leader.