Merkel ha di nuovo i tremori: è la seconda volta in 8 giorni

Una nuova crisi di tremore de Angela Merkel terrorizza la Germania e lascia sgomento il mondo intero. Appena otto giorni dopo l'attacco avuto accanto al presidente ucraino, Volodimir Zelenski, la cancelliera tedesca ha avuto un nuovo malore durante una cerimonia a Berlino (guarda il video).

Il 18 giugno, quando era stata male durante la cerimonia istituzionale per l'arrivo in Germania del presidente ucraino Zelenskiy (guarda il video), la Merkel aveva spiegato l'accaduto dicendo che era disidratata. Ma a distanza di appena otto giorno si è ripetuto lo stesso attacco. Questa volta la cancelliera tedesca, che ha 64 anni ed è al suo quarto mandato, si trovava al chiuso, a palazzo Bellevue a Berlino, accanto al presidente Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia, Christine Lambrecht, dopo che Katarina Barley è stata eletta al Parlamento europeo.

La Merkel è immediatamente soccorsa non appena si sono accorti che era in corso un nuovo attacco. Le è stato, quindi, offerto un bicchiere d'acqua ma lei lo ha rifiutato. Quando, mezz'ora più tardi, si è presentata in Parlamento, è apparsa stare meglio.