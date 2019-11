Messico, pirati assaltano nave italiana: due feriti

Una nave italiana è stata attaccata da un commando di pirati nel Golfo del Messico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, due persone sarebbero rimaste ferite durante l’assalto. Uno è stato colpito alla testa da un oggetto contundente mentre l’altro ha rimediato una ferita al ginocchio in seguito a un colpo d’arma da fuoco. Nonostante lo spavento, non sono in pericolo di vita.

La Remas, questo il nome della motonave italiana, è stata assaltata da un gruppi di 7/8 pirati, che con due barchini veloci hanno prima raggiunto il bersaglio da colpire, poi sono saliti a bordo, sparando all’equipaggio e derubandolo di tutto quanto era possibile portare via. Una volta recuperata la refurtiva, il commando ha abbandonato la nave e si è dileguato nel nulla.

L’assalto alla Remas

Durante l’assalto, sulla Remas c’erano 35 persone, fra cui un ufficiale della Marina mercantile messicana. Proprio quest’ultimo ha coordinato i contatti con le autorità locali. I due membri dell’equipaggio feriti, cioè gli italiani, sono stati fatti sbarcare nel porto di Ciudad del Carmen, dove è approdata anche la nave, scortata da un’unità militare messicana. Qui il personale medico allertato era pronto per soccorrere i marittimi.

Non è la prima volta che nei pressi del Golfo del Messico i pirati locali entrano in azione contro obiettivi civili. Lo scorso 4 novembre, ad esempio, alcuni di loro avevano attaccato una piattaforma petrolifera nella stessa zona in cui è stata assaltata la nave italiana.