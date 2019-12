Anche Michelle Obama boccia l'impeachment: "È surreale"

La procedura di impeachment nei confronti del Presidente Usa Donald Trump non sembra entusiasmare l'ex first lady Michelle Obama. " È surreale " ha osservato in un’intervista concessa a Today Show sulla Nbc. "Non credo che la gente sappia cosa farne. Se penso che possiamo tornare indietro? Oh sì”. " Abbiamo visto tempi difficili in questo Paese " ha aggiunto Michelle Obama. " Abbiamo attraversato depressioni, guerre, bombardamenti e attacchi terroristici, abbiamo attraversato Jim Crow e ne siamo sempre usciti più forti. Ed è quello che abbiamo continuare a credere ". La prossima generazione, ha sottolineato, " ci sta aspettando e che conta su di noi per ottenere ciò che è giusto ".

Le dichiarazioni dell’ex first lady arrivano nelle ore in cui i democratici hanno annunciato le accuse formali contro Trump nell’ambito della procedura di impeachment. Il tycoon è accusato di " abuso di potere " e " ostruzione del Congresso ". È tuttavia improbabile, vista la maggioranza dei repubblicani al Senato, che il Presidente Donald Trump venga destituito: membri Gop che, in queste settimane, hanno fatto quadrato attorno a The Donald. Nel frattempo, il Presidente Usa passa all'attacco: " L'impeachment di un Presidente che ha provato con i suoi risultati, fra cui produrre l'economia probabilmente più forte della storia del nostro paese, di avere la presidenza più di successo di sempre e, più importante ancora, di non aver fatto nulla di sbagliato, è pura follia politica! ", ha twittato Trump.

E se l’asso nella manica dell’establishment democratico per battere Donald Trump alle prossime elezioni non fosse l’ultra-milionario Michael Bloomberg ma proprio l’ex first lady, Michelle Obama? L’ipotesi è tutt’altro che improbabile e ci sono dei segnali che rendono possibile questo scenario, a cominciare dalle dichiarazioni sull'impeachment, rilasciate in un momento cruciale. Come riportato da InsideOver nelle scorse settimane, secondo Tucker Carlson, il noto anchorman conservatore di Fox News, Barack Obama non ha ancora ufficialmente dato il suo sostegno a Joe Biden perché la possibilità che Michelle scenda in campo è concreta. Carlson, durante il suo programma televisivo, ha invitato il suo pubblico a " non scommettere contro Michelle Obama . Quest’ultima, infatti, ha rilasciato l’ennesima dichiarazione in cui dice di non essere interessata a diventare Presidente. Questo è ciò che sostiene, ma ci sono segnali evidenti che può non trattarsi della verità" .

Inoltre, come sottolineato anche da Carlson, Barack Obama non mai nascosto tutto il suo scetticismo nei confronti della candidatura del suo ex vicepresidente Joe Biden. Un rapporto molto complicato, quello tra i due, come descritto anche da Politico in una lunga analisi.