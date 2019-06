Migranti, la Lega sfida la Merkel: ​"Pronti a chiudere anche gli aeroporti"

Adesso la Lega è pronta a usare le maniere forti anche contro la cancelliera Angela Merkel. Dopo aver chiuso i porti alle ong, che a largo della Libia recuperavano gli immigrati per poi saricarli sulle coste italiane, starebbe valutando l'ipotesi di chiudere gli aeroporti ai voli che la Germania ci manda per scaricarci i "dublinanti", ovvero quegli stranieri che hanno presentato la domanda di protezione internazionale nel nostro Paese. "Adesso - avverte la deputata Simona Bordonali a Radio Cusano Campus - abbiamo una nutrita compagine a livello europeo e faremo sentire ancora di più la nostra voce" .

Non è la prima volta che la Lega mette sul tavolo questa ipotesi estrema. Matteo Salvini l'ha già annunciato più volte. E oggi la Bordonali, intervistata dall'emittente dell'Università Niccolò Cusano, l'ha ritirata fuori. "Siamo pronti a chiudere anche gli aeroporti" , ha spiegato dopo che domenica scorsa Repubblica ha pubblicato un'inquietante inchiesta che svelava come i tedeschi riescano a rimandare in Italia i "dublinanti" con metodi che hanno destato non poco scalpore. Alcuni immigrati hanno raccontato che i poliziotti tedeschi li avrebbero buttati a terra e, dopo averli immobilizzati, li avrebbero ammanettati, sedati e, infine, messi su un aereo diretto a Roma. "Ho visto qualche scalmanato, che cercava di ribellarsi al trasferimento - ha raccontato uno degli stranieri rientrati in Italia - dopo un po', però, i rivoltosi erano diventati improvvisamente tranquilli, se ne stavano quasi addormentati nei loro sedili, buoni buoni" . Le testmonianze raccolte da Repubblica sono state confermate anche da Raphael Reichel, responsabile di una associazione che difende gli immigrati in Germania. "Ci sono probabili sedazioni per impedire che fuggano o che si ribellino ai trasferimenti - ha spiegato - e non solo in Germania: due mesi fa so che un profugo afgano proveniente da Lione è arrivato stordito a Monaco" .