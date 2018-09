Migranti, ora la Aquarius cambia nome. ​Ma Salvini: "Non sbarcherà in Italia"

Dopo 19 giorni di sosta forzata, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l'Aquarius ha lasciato ieri il porto di Marsiglia. Destinazione: il Mar Mediterraneo centrale. Qui riprenderà le operazioni di soccorso degli immigrati che partono dal Nord Africa alla volta del Vecchio Continente. La nave, che nelle scorse settimane era finita al centro di una lunga contesa diplomatica con l'Italia per lo sbarco degli stranieri, adesso si chiamerà "Aquarius 2" e batterà bandiera panamensema sarà sempre gestita dalle ong Sos Mediterranee e a Medici senza frontiere che per anni ci hanno riversato migliaia di clandestini sulle nostre coste.

Il nuovo nome non aiuterà certo l'equipaggio della Aquarius. I porti italiani resteranno comunque chiusi. A metterlo ben in chiaro è stato proprio Matteo Salvini. "La nave Ong 'Aquarius 2' questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il Canale di Sicilia - ha scritto su Twitter il ministro dell'Intero - ha cambiato nome (aggiungendo un '2') e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia" . La strategia ei "porti chiusi" trova sponda anche in Forza Italia dove Francesco Giro dà apertamente ragione al leader leghista: "Basta con queste navi ong di imbroglioni patentati, Aquarius 1, 2, 3 ... basta! Scaricano gli immigrati clandestini sulle coste siciliane e scappano. E chi li paga per far questo?" .

La nave Ong #Aquarius2 questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il Canale di Sicilia.

Ha cambiato nome (aggiungendo un “2”) e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: NON in Italia! #portichiusi pic.twitter.com/8UGr4jQNzh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 settembre 2018