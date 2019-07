Migranti, ora la Casa Bianca nega il diritto d'asilo ai clandestini

Donald Trump e la Casa Bianca non hanno più intenzione di tergiversare: se la costruzione del muro al confine con il Messico come deterrente per l'arrivo dei migranti presenta delle difficoltà politico-economiche, tanto vale passare per la strada tradizionale, che è quella degli interventi normativi. Pochi minuti fa, Washington ha annunciato di non essere più disposta a concedere il diritto d'asilo a coloro che sconfinano, passando dall'estremo sud degli Stati Uniti.

Il provvedimento è stato reso noto dal numero 1600 della Pennsylvania Awe Nw, per il tramite di una dichiarazione di Bill Barr, che è il Procuratore generale degli Usa. Ora si attendono le consuete reazioni da parte di quegli organi, sovranazionali, americani e non, che in questi anni si sono scagliati contro la "linea dura" sulla gestione dei fenomeni migratori. Ma l'intenzione è quella di non tornare più indietro: " Gli Stati Uniti - ha argomentato Bill Barr, come si legge sull'Agi - sono un Paese generoso, ma che è travolto dagli oneri associati alla cattura e al trattamento di centinaia di migliaia di estranei lungo il confine meridionale". La campagna elettorale, intanto, sta entrando nel vivo. Elizabeth Warren, che è tra i favoriti per la corsa interna del Partito Democratico, ha lanciato un programma elettorale che intende ribaltare la visione di The Donald sui migranti. Se ne parlerà nei prossimi mesi, quando l'argomento verrà dibattutto all'interno delle occasioni televisive in cui si confrontano i candidati.