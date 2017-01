Il mistero del regalo di Melania portato via da Obama

Piccolo fuori programma all'arrivo di Donald e Melania Trump alla Casa Bianca (guarda qui). La nuova First lady ha portato in dono a Michelle Obama una scatola piatta di un caratteristico colore azzurro (simile a quello usato dalla nota gioielleria di New York, Tiffany & Co.). La First lady uscente ha esitato, senza sapere bene come tenere in mano l'oggetto, prima di mettersi in posa di fronte ai fotografi. A tirarla fuori dall'imbarazzo è stato il marito, che ha lasciato l'inquadratura e la photo opportunity per portare il dono a un funzionario, all'interno.

Al suo arrivo alla Casa Bianca, prima di posare per una foto ufficiale, Trump ha rivolto il saluto militare ai marine di guardia al portico della residenza presidenziale. "Signor presidente eletto, come sta? Congratulazioni!" , ha detto Obama stringendo la mano al tycoon e a sua moglie. "Fantastico" , ha risposto il nuovo presidente degli Stati Uniti. "Come stai?" , ha poi chiesto Obama al successore, prima di stringere la mano a Trump, che ha baciato Michelle sulle guance.

La First lady uscente, con i capelli raccolti come Melania, indossa un abito rosso scuro e nero, con bordi e cinturina neri. La moglie del tycoon, invece, ha scelto un abito Ralph Lauren in stile Jackie Kennedy (guarda la gallery). Azzurro cielo, con tutti gli accessori in tinta - scarpe, guanti lunghi e pochette - l'abito ricorda quello indossato nel 1961 dalla moglie di John Fitzgerald Kennedy al giuramento da presidente. Nei giorni scorsi, lo stilista americano era dato fra i favoriti per vestire la nuova First lady: in corsa c'era anche Karl Lagerfeld, della maison Chanel.