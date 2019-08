Mosca, uccelli abbattono aereo: atterraggio d'emergenza

Un aereo che trasportava 233 persone (compresi 7 membri dell'equipaggio) ha effettuato un atterraggio d'emergenza nella periferia di Mosca dopo aver colpito uno stormo di uccelli poco dopo il decollo. Il Ministero della Salute ha dichiarato che 23 persone hanno subito lesioni ma che non si è registrato alcun morto quando l'Airbus 321 è atterrato in un campo a sud-est della capitale della Russia. Tra questi erano presenti anche 9 bambini di età compresa tra i due e i nove anni. Il velivolo della compagnia Ural Airlines era decollato da Sinferopoli (Crimea).

La televisione di Stato ha affermato che la manovra è stata denominata il "miracolo di Ramensk", in riferimento al distretto della regione di Mosca dove l'aereo è sceso a più di 1 km (0,62 miglia) dall'aeroporto internazionale di Zhukovsky. L'agenzia di stampa Interfax ha citato una fonte dicendo che una persona ha subito gravi lesioni.

Russians have now similar hero as “Sully,” his name Damir Yusupov, second pilot Gregory Murzin. They managed to land the plane U6178 A321 @Ural_Air_Lines with busted two engines into the field. All 226 passengers and 7 members of the crew alive and well. pic.twitter.com/vcQjBrqQff