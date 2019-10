Il mostro di Marcinelle potrebbe tornare libero. Marc Dutroux, serial killer e pedofilo belga che sta scontando l'ergastolo in carcere, verrà sottoposto nei prossini giorni ad una valutazione psicologica in vista di una possibile scarcerazione. Lo ha deciso, come riporta AdnKronos, un tribunale di Bruxelles, accogliendo la richiesta del suo legale.

Soprannominato il mostro di Marcinelle per aver rapito e abusato negli anni novanta di sei ragazzine, Marc Dutroux (62 anni) venne arrestao nel 1996 e fu condannato all'ergastolo nel 2004. Solo due delle vittime sono sopravvissute alla sua violenza, due bambine furono invece uccise e le altre morirono di stenti.

Una richiesta per i domiciliari venne già respinta nel 2013: per il tribunale, sei anni fa, Dutroux non avrebbe potuto reintegrarsi nella società, ma ora le cose potrebbero cambiare. Dal 2017 il legale dell'uomo ha iniziato una battaglia per la liberazione del suo assistito e la richiesta è stata accolta.

Un team di cinque esperti dovrà così valutare la salute mentale di Marc Dutroux in vista una possibile richiesta di libertà condizionata. La loro decisione, che non è soggetta a ricorso, è attesa per i prossimi mesi.