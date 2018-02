Nella Svezia ultraliberale vietate le pubblicità "sessiste"

La Svezia continua con il paradosso fra liberalismo sfrenato e bigottismo diffuso, nel tipico nuovo corso della società contemporanea. La capitale svedese è pronta a vietare la pubblicità che viene considerata "sessista" e "razzista". In sostanza, tutto ciò che è contrario al nuovo "buon costume" imposto dalla politica progressista. A spiegarlo alla Bbc è stato Daniel Hellden, vicesindaco di Stoccolma e attivista dei Verdi da lungo tempo, che afferma senza metti termini di considerare una missione politica e personale quella che le donne non si sentano a disagio con la pubblicità stereotipata di genere o esplicita negli spazi pubblici. " Conosco le mie figlie, a loro non piace: si sentono male" dice il politico al giornalista britannico. "Ho la responsabilità verso i cittadini di Stoccolma di vietarlo ". Il fronte progressista svedese è da anni che spinge per il divieto di ogni pubblicità di questo tipo. Quando il #MeToo ancora non esisteva e sembrava che l femminismo fosse un fenomeno legato alla storia del Novecento, la Stoccolma progressista era già in prima linea per far sì che non si vedessero immagine di donne in costume, ammiccanti o con stereotipi di tipo razziale o etnico. Un problema che è esploso anche grazie al boom dell'immigrazione e all'arrivo di centinaia di migliaia d cittadini stranieri che ogni anno entrano nelle città svedesi e provengono da Paesi e culture completamente diverse.

Ma qui sorge il dubbio. Secondo Hellden, il record dell'immigrazione nella capitale svedese, alimentato dalla crisi dei rifugiati e da un'economia fiorente che attrae immigrati da molte parti del mondo, ha alimentato una più ampia consapevolezza degli stereotipi e la necessità di evitare "sottintesi razzisti" negli spazi pubblicitari. Ma c'è chi pensa che questa decisione di accelerare sulla pubblicità di Stoccolma non nasca da questa consapevolezza ma proprio dalla presenza delle nuove comunità migratorie che imporrebbero una nuova linea di pensiero sulla civiltà svedese. Secondo i movimenti identitari e più conservatori, la Svezia ha una sua impostazione culturale che contrasta con le nuove comunità. E la sinistra starebbe cavalcando questo fenomeno migratorio per imporre nuovi modelli culturali che non sono compatibili con il liberalismo su cui è incardinata la Svezia ma che sarebbero frutto di un nuovo sistema multiculturale dove si insinua il pensiero "progressista".