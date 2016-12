Nello staff di Trump un economista anti Cina e un falco di Wall Street

Altri due nomi di peso entrano a far parte dello staff di Donald Trump alla Casa Bianca. Si tratta di un importante uomo d'affari e un economista. L'investitore Carl Icahn (80 anni) sarà consigliere particolare per la regolamentazione; il professor Peter Navarro, invece, va a guidare il Consiglio nazionale per il commercio. Navigato nei meccanismi di Wall Street, noto per aver dichiarato guerra a molti grandi colossi inclusa Apple, Icahn svolgerà un ruolo delicatissimo per il presidente: "Aiutare gli imprenditori americani - si legge in un comunicato - a eliminare le regole che uccidono l'occupazione e soffocano la crescita economica".

"Carl è stato fin dall'inizio con me - ricorda Trump - e visto che è uno dei migliori uomini d'affari di tutto il mondo, è una cosa che apprezzo molto". Secondo il presidente eletto Icahn "non è solo un negoziatore brillante, ma anche qualcuno che è capace di prevedere il futuro, specialmente in campo finanziario ed economico". IIcahn non entrerà a far parte ufficialmente del governo, in questo modo non sarà costretto a lasciare ad altri i suoi affari. Secondo la rivista Forbes Icahn ha una fortuna di 16.500 milioni di dollari.

Trump ha annunciato la creazione del Consiglio nazionale commerciale della Casa Bianca, un'istituzione responsabile delle politiche commerciali del Paese, alla cui guida è stato nominato Peter Navarro (67 anni), economista che ha più volte criticato le politiche economiche della Cina verso gli Stati Uniti. "La creazione del Consiglio nazionale commerciale mostra la determinazione del presidente eletto di far tornare grande il settore manifatturiero statunitense e di dare a tutti i cittadini l'opportunità di lavorare in un posto di lavoro decente e con un salario dignitoso" , ha reso noto il team di transizione presidenziale in un comunicato.

Navarro, che ha scritto diversi libri contro il "sistema Cina", durante la campagna elettorale del tycoon è stato uno dei consiglieri di Trump. "Nei suoi libri - si legge nel comunicato - documenta i danni inflitti dalla globalizzazione ai lavoratori americani, indicando la strada per aiutare la classe media".