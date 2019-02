Neonata rifiuta l’allattamento: mamma scopre di aver un cancro al seno

Che ci fosse qualcosa che non andava Claire Granville, una 40enne infermiera della città inglese di Hull, lo ha sospettato fin dall’inizio della vicenda. Matilda, la sua figlioletta, improvvisamente non ne voleva più sapere di nutrirsi dal suo seno sinistro.

Un comportamento decisamente strano, quello della neonata, che ha messo subito in allarme la donna. La giovane mamma, però, non poteva immaginare che dietro il rifiuto della bimba di attaccarsi alla mammella ci fosse un motivo estremamente grave.

Come riporta il Mirror, Claire ha così deciso di approfondire le ragioni dietro quel comportamento sottoponendosi ad una serie di controlli in ospedale. I risultati sono stati tutt’altro che incoraggianti. I medici, infatti, hanno riscontrato una massa cancerosa grande ben dieci centimetri situata proprio dietro il suo capezzolo sinistro.

"Era come se lei lo avesse letteralmente annusato; si rifiutava anche solo di avvicinarsi. Ho pensato che fosse una reazione davvero strana: si nutriva senza problemi dal mio seno destro, era solo quello sinistro che le dava problemi. Girava la testa non appena la avvicinavo. Ma rifiutandosi di nutrirsi dal mio seno, Matilda ha finito per salvarmi la vita" ha dichiarato la mamma.

Nonostante tutto, la paziente non si è scoraggiata e ha deciso di affrontare il male a testa alta e, senza perdere del tempo prezioso, ha iniziato cicli di chemioterapia e radioterapia.

E così, grazie alla rapidità della diagnosi e delle cure, la 40enne è riuscita a sconfiggere quel mostro che la stava divorando dall’interno. I medici avevano scoperto, infatti, che il tumore si era già diffuso a 31 dei suoi 33 linfonodi.