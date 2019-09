Anche New York ha messo al bando le sigarette elettroniche aromatizzate. È il secondo Paese degli Stati Uniti, dopo il Michigan, a vietare la vendita delle sigarette elettriniche, sotto i riflettori per le recenti morti legati allo svapo.

Sarebbero almeno 7 i decessi avvenuti negli Stati Uniti legati all'uso di sigarette elettroniche: secondo le autorità sanitarie, molte persone sarebbero morte per problemi polmonari verificatisi dopo il loro uso. Inoltre, gli individui che hanno riscontrato difficoltà respiratorie sarebbro raddoppiate, raggiungendo quota 450. Le autorità non avevano reso note nè le marche nè le sostanze fumate dalle vittime, ma hanno reso noto che tutte avevano fatto uso di prodotti contenenti Thc, il principio attivo della cannabis.

Ora, dopo il Michigan, anche New York mette al bando le sigarette elettroniche, che non potranno più essere vendute: entro due settimane dovranno essere rimosse dagli scaffali. Le uniche a salvarsi dovrebbero essere quelle aromatizzate al tabacco e al mentolo. Secondo i dati del Dipartimento sanitrio statale, riportati da Repubblica, circa il 40% degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori fa uso delle e-cig. Dal 2014, inoltre, il loro utilizzo è aumentato dal 10,5 al 27,4%.

La decisione per New York è stata presa dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo.

New York’s first-in-the-nation ban on flavored e-cigarettes is now in effect.



NY is not waiting for the federal government to act. We are helping prevent countless young people from forming costly and potentially deadly life-long habits. This public health crisis ends today.