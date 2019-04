New York, il sospetto incendiario della Cattedrale aveva un biglietto di sola andata per Roma

Dalle indagini emergono nuovi ed inquietanti particolari sul conto di Marc Lamparello, il 37enne che due giorni fa è stato arrestato all'ingresso della Cattedrale di Saint Patrick a New York perchè trovato in possesso di due taniche di benzina e di accendini.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la persona fermata perché sospettata di voler appiccare un incendio al luogo di culto aveva acquistato un biglietto di sola andata per Roma.