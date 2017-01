Nieto annulla vertice con Trump ​Alta tensione tra Usa e Messico

"Questa mattina abbiamo informato la Casa Bianca che non parteciperò alla riunione di lavoro programmata per il prossimo martedì con il presidente degli Usa". Lo scrive su Twitter il presidente del Messico Enrique Peña Nieto, cancellando così il vertice in programma il 31 gennaio con Donald Trump. Di fatto dunque è alta tensione tra Messico e Stati Uniti. A far scattare lo scontro è stata la decisione del neoletto presidente di voler costruire un altro muro al confine con il Messico per frenare l'ondata migratoria verso gli Stati Uniti.

"L'ho detto e ripetuto: il Messico non pagherà per il Muro", aveva detto Pena Nieto in un discorso televisivo che ha innescato la messa in discussione dell'incontro da parte di Trump. "Condanno e mi rammarico per la decisione del governo statunitense di continuare con la costruzione di un confine che per anni ci ha diviso più di quanto ci abbia unito il Messico dà e chiede il rispetto dovuto come nazione sovrana".

A quanto pare ad irritare i messicani sarebbe stato il comportamento del presidente americano. I messicani accusano gli Usa di aver firmato gli ordini esecutivi sulla costruzione del muro siano proprio mentre si trovavano a Washington i ministri degli Esteri e dell'Economia, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, per preparare appunto l'incontro tra i due presidenti.