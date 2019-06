Notre Dame, prima messa dopo l'incendio: casco obbligatorio

Dopo l'incendio che ha devastato Notre Dame, nella cattedrale si stanno ultimando i preparativi per la prima messa. Sabato o domenica prossima infatti nella cattedrale parigina sarà celebrata la prima messa. Lo ha annunciato il rettore della cattedrale, monsignor Patrick Chauvet.

I partecipanti saranno solamente alcuni religiosi che dovranno obbligatoriamente indossare alcune protezioni, come un casco da cantiere.

A metà maggio, l'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, aveva espresso il desiderio di " celebrare al più presto una messa " nella cattedrale di Notre Dame, distrutta dalle fiamme due mesi fa. E ora i preparativi stanno volgendo al termine.