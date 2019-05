Nucleare, Trump vuole un accordo con l’Iran

“Riuscirò a fare un accordo con l’Iran” . Parola di Donald Trump. Durante la sua visita ufficiale a Tokyo, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la sua nuova posizione sulla delicata situazione diplomatica in corso con Teheran circa la possibilità di trovare un’intesa per interrompere completamente il programma nucleare iraniano.

"Credo davvero che l'Iran vorrebbe fare un accordo e penso che sia molto intelligente da parte loro, e penso che sia anche una possibilità che accada" , ha affermato il presidente Trump, in una conferenza stampa assieme al suo omologo giapponese Shinzo Abe. "Abbiamo abbastanza problemi in questo mondo e in questo momento con le armi nucleari" .

L’amministrazione Trump è davvero convinta di poter trovare un accordo con il paese dell’antica Persia al fine di garantire lo smantellamento definitivo della corsa al nucleare da parte di Teheran.

"Penso che faremo un accordo" , ha aggiunto The Donald, sottolineando la fragilità dell’intesa nucleare di Vienna siglata nel luglio del 2015 da Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Germania, Unione Europea e Stati Uniti. Nonostante questo patto sia il frutto d’intensi sforzi diplomatici raggiunti dopo circa 12 anni di crisi sulla questione nucleare iraniana, Teheran ha deciso di non rispettare più l’accordo, dopo la decisione unilaterale degli Stati Uniti di uscire dal patto.

Il presidente a stelle e strisce ha inoltre puntato il dito contro Teheran, indicandolo come uno dei principali sostenitori della guerra in Siria e in Yemen. Il sostegno dell’Iran sta iniziando a diminuire e “ora si stanno ritirando perché hanno gravi problemi economici" , ha affermato Trump, ricordando le "massicce sanzioni e altre cose" imposte da Washington negli ultimi mesi.

“Sto cercando di far dire all'Iran: Niente armi nucleari … (L’Iran) ha la possibilità di essere un grande paese, con la stessa leadership, non stiamo cercando un cambio di regime, voglio solo chiarirlo, non stiamo cercando armi nucleari" , ha dichiarato il presidente americano.